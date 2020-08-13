"Был упрямый и веселый". Что известно о первом погибшем в Минске

У 34-летнего Александра Тарайковского осталась жена и трехлетняя дочь

Поздно вечером 10 августа в Минске на улице Пушкинской погиб протестующий. Его звали Александр Тарайковский, ему было 34 года. Об этом сообщает Радыё Свабода.

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Его жена узнала о смерти Александра вечером 12 августа – от журналистов.

По официальной версии, в руках Тарайковского сработало взрывное устройство. Родственники в это не верят.

По словам его жены, 10 августа около 20:00 они вернулись с дочерью с прогулки.

"Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он узнал, что собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе, – рассказала она. - У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. У меня есть его паспорт. У него есть квартира поблизости".

Примерно в 22:30 Александр позвонил жене и сказал, что собирается домой. С этого момента у семьи не было никакой информации, его искали в больницах и следственных изоляторах.

Жена Александра говорит, что они с ним официально не прописаны, у них трехлетняя дочь. Но у него есть отец, сестра.

"Почему им не сообщили? У него был телефон, можно было посмотреть номера на телефоне, кому-нибудь позвонить", – спрашивает она.

Когда 13 августа, после звонка журналистов, родственники обратились в Следственный комитет, им сказали, что погибшего считают неустановленным. Однако уже через несколько часов после его смерти МВД и МВД распространили информацию о судимости погибшего, это означает, что он был идентифицирован.

Александр был приговорен к 7 годам заключения за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Женщина говорит, что он отсидел весь срок и вскоре с него сняли судимость.

"Он вступился за свою мать. Ее избил сожитель, он за нее вступился и так получилось. Мы никогда об этом не говорили", - говорит женщина.

Школьный друг Александра рассказал, что тот старался не работать на государство, у него был свой бизнес автомобильных аксессуаров.

"Он создал сайт hober.by, открыл ИП и попытался прокормить семью и маленькую дочь. Он всегда был упрямым, но очень веселым человеком. На самом деле пытался жить, пытаясь забыть свое прошлое. Сделал ремонт в квартире, отдал отцу долг за квартиру и ушел из жизни с чистой совестью, борясь за счастливое будущее беларусского народа. Расскажите о нем. Он должен был жить. Он должен был вырастить свою маленькую дочь", – рассказал друг.

На версию о сработавшем в руках взрывном устройство реагирует там:

"Что за бред?! Он работает в районе. Его отец живет в 150 метрах".

Кто-то прислал жене Александра видео из социальных сетей, на котором запечатлен момент его гибели.

"Я смотрела видео до опознания, я надеялась, что это не он. Не знаю, почему он выступил один. Наверное, не думал, что будут стрелять. Факт, что его убили, кто будет наказан? Теперь скажут, что он виноват? Он вышел безоружным, почему вы не стреляли ему по ногам, по рукам?! – говорит жена. – У меня вопрос, будет ли возбуждено уголовное дело, накажут за это кого-нибудь?"

10 августа в МВД Беларуси сообщили, что в Минске около 23:00 в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих якобы пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. По версии силовиков, оно взорвалось в руке мужчины.

Наталия Медведева

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