Появилось новое видео гибели протестующего в Минске. Версия МВД не подтверждается
Новую видеозапись опубликовало Euroradio
Euroradio опубликовало новое видео момента гибели во время протестов 10 августа в Минске 34-летнего Александра Тарайковского. Оно, как и расследование Conflict Intelligence Team, опровергает официальную версию беларусского МВД.
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На видео видно, что Тарайковский идет в сторону силовиков с поднятыми руками. Он не делает никаких движений, которые можно было бы принять за попытку что-то бросить в сторону силовиков. Затем Тарайковский останавливается и опускает руки, а через несколько секунд падает.
В МВД Беларуси сообщили, что погибший якобы пытался бросить в спецназовцев взрывное устройство, и оно якобы сдетонировало у него в руке.
При этом во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери, сообщает TUT.by.
Команда Conflict Intelligence Team (CIT), которая исследовало первое видео, пришла к выводу, что убийство, вероятнее всего, совершили бойцы КГБ Альфа или спецназовцы МВД Алмаз.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. Многие не согласились с таким результатом, так как он, на из взгляд, не соответствовал действительности. Они считают, что большинство проголосовало за Светлану Тихановскую, которая была вынуждены выехать из Беларуси.
- СМИ публикуют факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- На многочисленных видео из Беларуси зафиксировано, как силовики целенаправленно нападали не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивали людей, проникали в их автомобили. Задержанных пытают в отделениях милиции.
- В Евросоюзе готовят санкции против беларусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к мирным протестующим.
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