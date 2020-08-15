Появилось новое видео гибели протестующего в Минске. Версия МВД не подтверждается

Новую видеозапись опубликовало Euroradio

Euroradio опубликовало новое видео момента гибели во время протестов 10 августа в Минске 34-летнего Александра Тарайковского. Оно, как и расследование Conflict Intelligence Team, опровергает официальную версию беларусского МВД.

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На видео видно, что Тарайковский идет в сторону силовиков с поднятыми руками. Он не делает никаких движений, которые можно было бы принять за попытку что-то бросить в сторону силовиков. Затем Тарайковский останавливается и опускает руки, а через несколько секунд падает.

В МВД Беларуси сообщили, что погибший якобы пытался бросить в спецназовцев взрывное устройство, и оно якобы сдетонировало у него в руке.

При этом во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери, сообщает TUT.by.

Команда Conflict Intelligence Team (CIT), которая исследовало первое видео, пришла к выводу, что убийство, вероятнее всего, совершили бойцы КГБ Альфа или спецназовцы МВД Алмаз.

Вадим Ребрина

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