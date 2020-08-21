Медик сообщил о зверствах ОМОН в минской тюрьме. Его история с Окрестина: видео

Филиал Радио Свобода в Беларуси опубликовал видеоинтервью с медиком: он пытался оказывать помощь избитым ОМОНом людям, которых свозили в автозаках на переулок Окрестина в Минске, где находится центр изоляции правонарушителей и изолятор временного содержания.

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"Мы видели, насколько доктор опасался за свою жизнь, поэтому не показываем его лицо и изменили голос", - подчеркнули журналисты.

Медик подчеркнул: сами тюремщики "были вполне нормальными", а зверства учинял ОМОН. За всем этим следили, по его словам, "тихари" - сотрудники КГБ РБ.

"Ложили щиты на людей и били по ним, чтобы в ушах звенело, били по ногам, рукам, головам. Не стеснялись (бить) никого. Когда рядом стояли кагебешники, ОМОН еще ожесточеннее бил, словно выслужиться хотели. Даже в глазах у тюремщиков читался ужас", - говорит мужчина на видео.

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По его словам, когда силовики узнали, что кареты скорой увозят некоторых избитых, "они их выгнали, сказали, что нам такая скорая не нужна". Медики делали все возможное в тех условиях, чтобы хоть как-то помощь пострадавшим.

"Людей с менее тяжкими повреждениями медиков практически вынуждали оставлять "на добивание", чтобы потом забрать их и увезти оттуда", - рассказал мужчина, который несколько раз по ходу рассказа начинал всхлипывать и плакать.

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