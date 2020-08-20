Глава Минобороны Беларуси: Мы, возможно, войдем в гражданскую войну

Министр обороны Беларуси считает, что невыполнение военным любого приказа – измена

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин допустил возможность начала гражданской войны в стране. Об этом он заявил на встрече с руководством подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил, передает Наша Нива, в распоряжение которой попала аудизапись разговора.

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"Да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность", – сказал Хренин.

Он прокомментировал призывы оппозиции к военным не выполнять преступные приказы.

"Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит "не выполняйте преступные приказы". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона – не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… – мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран", – заявил он.

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Наталия Медведева

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