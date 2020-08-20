"Вы еще можете стать героями". В Беларуси оппозиция обратилась к силовикам: видео

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Представитель координационного совета Мария Колесникова призвала силовиков переходить на сторону народа

В Беларуси представитель координационного совета по передаче власти Мария Колесникова выступила с видеообращением к силовикам. Она призвала их переходить на сторону народа.

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"Власть делает так, что ваша форма перестает вызывать уважение – она становится символом отвращения", – сказала Колесникова.

Она напомнила, что принимая присягу, работники правоохранительных органов клялись служить народу Беларуси.

"Теперь вы видите его уничтожение. Почему вы не остановите это? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид совершил, вместо того чтобы встать на защиту своего народа?" – обратилась представительница оппозиции.

По словам Колесниковой, женщины и дети оказались смелее силовиков: "В избиении беларусов нет ничего крутого. Те, кто избивал, не отмоются от этого скотства никогда! Те, кто покрывал их и молчал об этих преступлениях, тоже! Чего вы боитесь? Почему вы еще не с народом? Вы можете еще стать героями. Вы можете сохранить офицерское достоинство и военную честь и навсегда войти в историю Беларуси".

Колесникова заявила, что силовикам, которые откажутся выполнять преступные приказы и перейдут на сторону народа, гарантируют:

- безопасность и неприкосновенность,

- справедливое отношение к подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ,

- отмену займов за образование, контрактных займов и других выплат, которые власть требует от тех, кто хочет уйти,

- жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ.

Тот, кто арестует злоумышленников, которые пытали людей, станет героем, пообещала Колесникова.

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Теги: беларусь, Мария Колесникова
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