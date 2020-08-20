Из-за создания координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело о захвате власти
В Беларуси открыли уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции
В Беларуси открыли дело из-за создания оппозицией координационного совета по передаче полномочий президента политику Светлане Тихановской. Об этом сообщает Euroradio в Telegram.
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"Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту открыто уголовное дело по статье 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ - ред.)", - заявил генеральный прокурор страны Александр Конюк, сообщает TUT.by.
"Будем надеяться, что власти внимательно прочитают то, что мы вчера подготовили в координационном совете. И в нем говорится, что делает этот совет, к чему он призывает и какие правила он использует. На мой взгляд, нет причин утверждать, что есть основания для применения статьи 361", - заявил в комментарии Euroradio член координационного совета Максим Знак.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 17 августа штаб Тихановской создал координационный совет для мирной передачи власти.
- 18 августа Лукашенко заявил, что он считает "попыткой захвата власти" создание этого совета.
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