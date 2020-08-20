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Из-за создания координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело о захвате власти

20.08.2020, 14:21
Из-за создания координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело о захвате власти - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В Беларуси открыли уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции

В Беларуси открыли дело из-за создания оппозицией координационного совета по передаче полномочий президента политику Светлане Тихановской. Об этом сообщает Euroradio в Telegram

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"Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту открыто уголовное дело по статье 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ - ред.)", - заявил генеральный прокурор страны Александр Конюк, сообщает TUT.by.

"Будем надеяться, что власти внимательно прочитают то, что мы вчера подготовили в координационном совете. И в нем говорится, что делает этот совет, к чему он призывает и какие правила он использует. На мой взгляд, нет причин утверждать, что есть основания для применения статьи 361", - заявил в комментарии Euroradio член координационного совета Максим Знак.

Владислав Сердюк
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