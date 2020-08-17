Новое обращение Тихановской: Я готова стать национальным лидером – видео

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Лидер оппозиции в Беларуси считает, что во время нынешней революции "весь мир готов помогать, как стране в целом, так и каждому"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом президента РБ Александра Лукашенко на прошедших выборах, записала видеообращение о том, что не собиралась быть политиком, однако "судьба распорядилась так" – и она готова стать национальным лидером.

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"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые", - говорит она на видео.

"Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - добавила Тихановская.

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По ее словам, за прошедшие месяцы "стало совершенно очевидным для всего мира", что беларусы - это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких.

"Но самое главное, что это осознали мы сами. Это то осознание, которого нам не хватало долгие годы. Беларусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности, порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям ненасильственного сопротивления, и этим мы доказываем, что правда не на стороне силы и оружия, правда - на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги", - заявила она.

Она уверена, что эти сигналы "обязательно услышат и мы получим в свои ряды сторонников во всем мире, которые помогут пройти этот сложный период". "И в том числе мы сможем вернуть стране энергию тех беларусов, которые волею судеб оказались в других странах мира. Они такие же как и мы. И сегодня они делают все возможное, чтобы перемены скорее пришли в нашу жизнь. Впервые за долгие годы мы смогли стать одним целым - беларусами, любящими свою страну", - продолжила Тихановская.

Она призвала соотечественников не растерять "ту созидательную энергию, те положительные изменения в обществе, ту решимость, которую обрели", чтобы превратить Беларусь из страны, "где правит коррупция и насилие, в страну для благополучной, безопасной и счастливой жизни".

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"Я понимаю, что самым важным является независимость Беларуси. Она - та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах", - подчеркнула она.

Тихановская пообещала "людям в форме", что те, если не будут исполнять преступные приказы и перейдут на сторону оппозиции, - их "простят, поддержат и в будущем не попрекнут дурным словом".

"Ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. Мы беларусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задать себе простой вопрос, кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя. Мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяния искренни", - отметила она.

Тихановская призвала запастись силами и терпением, а также выражать солидарность с теми, кто защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками.

"Мы поддерживаем друг друга, проявляя взаимопомощь и солидарность, не оставляя друг друга в беде. И весь мир смотрит на нас с восхищением и надеждой, и готов помогать, как стране в целом, так и каждому. Наша сила в вере в себя и друг друга. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни", - подытожила она.

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Теги: беларусь, протест, александр лукашенко, Светлана Тихановская
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