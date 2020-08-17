Анонс на 17 августа. Что оппозиция в Беларуси задумала на сегодня
Главный оппозиционный ресурс республики Nexta пишет читателям, что "мы прошли уже 97% пути"
Оппозиционные сетевые ресурсы Беларуси сегодня, 17 августа, призывают все предприятия страны продолжить начатое в пятницу – выйти на всеобщую забастовку и формировать стачечные комитеты, которые официально будут представлять интересы сотрудников предприятий.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На тот случай, если на Минский завод колесных тягачей приедет выступить президент РБ Александр Лукашенко, оппозиция просит рабочих с других предприятий подойти к 10:00 на проходную завода и поддержать коллег: "Выскажите все, что думаете о пытках и убийствах, прямо ему в лицо".
На 18:00 рабочие при поддержке остальных белорусов намерены снова занять минскую площадь Независимости вместе с проспектом, после чего планируется сидячая забастовка - "мы показываем, что будем выходить каждый день и до конца".
Одновременно с этим по всей стране беларусов зовут в центры своих городов, где они "в последний раз вызовут мэров на ковер". Если городской голова откажется публично поддержать требования, люди, пишет Nexta, "имеют полное право не признавать его больше властью".
Читайте также: Зеленский - Лукашенко: Голос многотысячных протестов ложью не заглушить
Как уточнили на главном Telegram-ресурсе оппозиции, "народ публично выдвинул требования, а у чиновников осталось совсем немного времени, чтобы начать их выполнять". Снова повторены другие требования:
а) немедленное освобождение политзаключенных и задержанных во время акций, а также правда о пропавших без вести;
б) уход Лукашенко;
в) честный и открытый суд над допустившими беспредел силовиками.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. В стране начались массовые протесты, которые власти попытались жестоко подавить. Люди начали выходить на забастовки с требованием отставки Лукашенко. 16 августа в центре Минска собрались сотни тысяч человек.
- 16 августа Кремль после разговора президента РФ Путина и Лукашенко сообщил, что "подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших в РБ проблем".
- ЕС готовит санкции против властей Беларуси, санкциями грозят и США.
Смотрите фото: СМИ: Военная техника без номеров едет по России в сторону Беларуси
Комментарии