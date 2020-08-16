Зеленский – Лукашенко: Голос многотысячных протестов невозможно заглушить

Офис президента назвал провокацией заявления Лукашенко "приказе Литвы, Латвии, Польши и Украины" провести новые выборы в Беларуси

Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих сограждан. Так отреагировал Офис президента Владимира Зеленского на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "Литва, Латвия, Польша и… Украина… приказывают нам провести новые выборы".

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"Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение", – говорится в сообщении ОП.

У Зеленского подчеркнули, что Украина уважает географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них. "Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, – а мир видит, что доверия и близко нет – то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", – заявляет пресс-служба президента.

В ОП напомнили, что официальный Минск, безответственно освободив вагнеровцев, продемонстрировал, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него ничего не стоит.

У Зеленского призвали власть Беларуси уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье, свободу и политическую зрелость.

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Наталия Медведева

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