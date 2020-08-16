Беларусь увольняет: 200 000 людей требуют "Лукашенко в автозак" – видео, фото

Беларусы по всей стране меняют флаги на административных зданиях - "советский беларусский" на национальный бело-красно-белый

Сегодня, 16 августа, в Минске более 200 тысяч участников Марша свободы собрались у стелы "Минск - город герой", они требуют отставки президента Александр Лукашенко. Об этом сообщают Радыё Свабода, TUT.by и беларусские Telegram-каналы.

Как отмечается, вся территория возле музея Великой Отечественной войны, парка Победы, проспекта Победы и прилегающих улиц занята. Здесь 9 августа произошли первые столкновения с ОМОНом. Люди кричат: "Уходи", "Трибунал", "Лукашенко - в автозак!", "Да здравствует Беларусь!", "Чемодан, вокзал, Ухань".

Демонстранты принесли два 100-метровых флага.

В разговорах с журналистами люди говорят, что хотят новых выборов и суда над теми, кто избивал и убивал людей на митингах, требуют отставки Лукашенко, заявляют о его хамском отношении к власти и народу.

Участники марша надеются, что с понедельника акции протеста поддержат заводы.

Сообщается, что автомобили свободно едут по проезжей части и сигналят в поддержку протестующих.

Полиции и внутренних войск на улицах и во дворах не было.

Люди выходят и в других городах страны. В частности, сообщается, что начались акции в Витебске, Бресте и Гродно.

Кроме того, беларусы по всей стране меняют флаги на административных зданиях - "советский беларусский" меняют на национальный бело-красно-белый.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Наталия Медведева

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