Беларусь увольняет: 200 000 людей требуют "Лукашенко в автозак" – видео, фото
Беларусы по всей стране меняют флаги на административных зданиях - "советский беларусский" на национальный бело-красно-белый
Сегодня, 16 августа, в Минске более 200 тысяч участников Марша свободы собрались у стелы "Минск - город герой", они требуют отставки президента Александр Лукашенко. Об этом сообщают Радыё Свабода, TUT.by и беларусские Telegram-каналы.
Как отмечается, вся территория возле музея Великой Отечественной войны, парка Победы, проспекта Победы и прилегающих улиц занята. Здесь 9 августа произошли первые столкновения с ОМОНом. Люди кричат: "Уходи", "Трибунал", "Лукашенко - в автозак!", "Да здравствует Беларусь!", "Чемодан, вокзал, Ухань".
Демонстранты принесли два 100-метровых флага.
В разговорах с журналистами люди говорят, что хотят новых выборов и суда над теми, кто избивал и убивал людей на митингах, требуют отставки Лукашенко, заявляют о его хамском отношении к власти и народу.
Участники марша надеются, что с понедельника акции протеста поддержат заводы.
Сообщается, что автомобили свободно едут по проезжей части и сигналят в поддержку протестующих.
Полиции и внутренних войск на улицах и во дворах не было.
Люди выходят и в других городах страны. В частности, сообщается, что начались акции в Витебске, Бресте и Гродно.
Кроме того, беларусы по всей стране меняют флаги на административных зданиях - "советский беларусский" меняют на национальный бело-красно-белый.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Евросоюз заявил, что готовит санкции против властей Беларуси. Санкциями грозит и США.
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