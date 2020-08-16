Лукашенко выступил перед сторонниками: Без меня будете стоять на коленях, как в Украине

Лукашенко считает, что без него Беларусь будет нищей, а протесты против него - инициированы из-за рубежа

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что победил на выборах, а "раскачать" ситуацию в стране пытаются из-за рубежа. Об этом он заявил сегодня, выступая перед своими сторонниками в центре Минска.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В начале митинга он спросил, хотят ли люди перемен, ему ответили: "Нет!". Он считает, что победил на выборах - и "нельзя сфальсифицировать 80% голосов".

Лукашенко заявил, что если его "загубят", то это "будет начало конца". "Вы всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться на неизвестно кого", - заявил он.

Читайте также: Путин готов помочь Лукашенко "решить проблемы" в Беларуси - Кремль

Фрагменты выступления Лукашенко (видео - Onliner)

Лукашенко также сказал, что это "не он начал жестокость" на улицах и протестующих "надо было остановить". По его словам, если люди пойдут на новые выборы, "то перевернут страну".

"Нам предлагают новые выборы. Я сказал: окунемся в это болото – не вылезем никогда. И нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки! Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы – погибнем, этого хотят за рубежом", - утверждает президент Беларуси.

Он признал, что кому-то его политика может "быть не нравилась". Но по его словам, "власть такая и такую власть утвердили в середине 90-х, приняв Конституцию".

Вспомнил президент Беларуси и о войсках НАТО, которые, по его мнению, угрожают стране.

"НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот<…>Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы<…>Нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Если кто-то это хочет – без меня", - сказал он.

Лукашенко также выразил сожаление, о том что "распалась империя", а Беларуси "достался лишь пень".

В конце выступления он сказал, что этим митингом его сторонники "показали, кто в доме хозяин". Перед уходом со сцены он прокричал, что "живой и будет жить". Он также заявил, что становится на колени перед теми кто пришел, но на видео трансляции этого момента видно не было.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.

После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.

Сегодня в центре Минска проходил митинг сторонников Лукашенко. СМИ писали о том, что на него якобы свозят бюджетников, при этом сами участники в прямом эфире телеканалов это отрицают.

После митинга сторонников Лукашенко тысячи несогласных с режимом Лукашенко вышли на Марш свободы.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.