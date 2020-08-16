Тысячи противников режима Лукашенко выходят на Марш свободы – трансляция

В городах Беларуси противники режима Александра Лукашенко собираются на Марш свободы. Об этом пишут оппозиционные Telegram-каналы и СМИ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ставший рупором протестующих Telegram-канал NEXTA публикует видео из Минска и других городов. Пишет о тысячах протестующих.
Telegram-канал МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ публикует видео из Минска.
Видео толп протестующих публикует и TUT.BY.
Читайте также: Путин готов помочь Лукашенко "решить проблемы" в Беларуси - Кремль