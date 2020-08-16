Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

В Минске и городах Беларуси выходят люди, несогласные с победой Лукашенко на выборах президента

В городах Беларуси противники режима Александра Лукашенко собираются на Марш свободы. Об этом пишут оппозиционные Telegram-каналы и СМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ставший рупором протестующих Telegram-канал NEXTA публикует видео из Минска и других городов. Пишет о тысячах протестующих.

Telegram-канал МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ публикует видео из Минска.

Видео толп протестующих публикует и TUT.BY.

  • 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
  • После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
  • Сегодня параллельно проходит митинг сторонников Лукашенко. СМИ писали о том, что на него якобы свозят бюджетников, при этом сами участники в прямом эфире телеканалов это отрицают. К митингующим вышел и сам президент.

Читайте также: Путин готов помочь Лукашенко "решить проблемы" в Беларуси - Кремль

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протесты, выборы, беларусь, александр лукашенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Тысячи противников режима Лукашенко выходят на Марш свободы – трансляция
Тысячи противников режима Лукашенко выходят на Марш свободы – трансляция
В центре Минска собираются сторонники Лукашенко, параллельно выходит оппозиция - видео
В центре Минска собираются сторонники Лукашенко, параллельно выходит оппозиция - видео
Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео
Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео
Бизнес-неделя: Easy Jet в Украине, казино в законе, новый глава УЗ и $1 млрд Ярославского
"Заводы Укрспирта стоят 2-2,5 млрд". Как государство продает монополию. Интервью с главой
Продовольствие "Заводы Укрспирта стоят 2-2,5 млрд". Как государство продает монополию. Интервью с главой
Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
FMCG Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
Популярное
фото/видео
Тысячи противников режима Лукашенко выходят на Марш свободы – трансляция
Тысячи противников режима Лукашенко выходят на Марш свободы – трансляция
В центре Минска собираются сторонники Лукашенко, параллельно выходит оппозиция - видео
В центре Минска собираются сторонники Лукашенко, параллельно выходит оппозиция - видео 13:16
Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео
Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео 11:39
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео 08:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 