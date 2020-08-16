Путин готов помочь Лукашенко "решить проблемы" в Беларуси - Кремль

Путин высказал Лукашенко свое видение ситуации в Беларуси, пишут беларусские госСМИ

Президент Александр Лукашенко снова созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал "помочь решить проблемы" в Беларуси, передает пресс-служба Кремля.

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"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем", - говорится в сообщении.

Беларусское государственное СМИ БЕЛТА отмечает, что Путин высказал свое видение ситуации. Президенты подтвердили договоренность, что "в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно, согласно Договору о коллективной безопасности".

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.

После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.

На 16 августа, воскресенье, намечен марш свободы оппозиции по всей Беларуси. Параллельно проходит митинг сторонников Лукашенко. СМИ писали о том, что на него якобы свозят бюджетников, при этом сами участники в прямом эфире телеканалов это отрицают.

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Марк Сировой

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