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Путин готов помочь Лукашенко "решить проблемы" в Беларуси - Кремль

16.08.2020, 14:02
Путин готов помочь Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

Путин высказал Лукашенко свое видение ситуации в Беларуси, пишут беларусские госСМИ

Президент Александр Лукашенко снова созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал "помочь решить проблемы" в Беларуси, передает пресс-служба Кремля. 

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"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем", - говорится в сообщении.

Беларусское государственное СМИ БЕЛТА отмечает, что Путин высказал свое видение ситуации. Президенты подтвердили договоренность, что "в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно, согласно Договору о коллективной безопасности".

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Марк Сировой
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