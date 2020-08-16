Путин готов помочь Лукашенко "решить проблемы" в Беларуси - Кремль
Путин высказал Лукашенко свое видение ситуации в Беларуси, пишут беларусские госСМИ
Президент Александр Лукашенко снова созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал "помочь решить проблемы" в Беларуси, передает пресс-служба Кремля.
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"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем", - говорится в сообщении.
Беларусское государственное СМИ БЕЛТА отмечает, что Путин высказал свое видение ситуации. Президенты подтвердили договоренность, что "в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно, согласно Договору о коллективной безопасности".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- На 16 августа, воскресенье, намечен марш свободы оппозиции по всей Беларуси. Параллельно проходит митинг сторонников Лукашенко. СМИ писали о том, что на него якобы свозят бюджетников, при этом сами участники в прямом эфире телеканалов это отрицают.
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