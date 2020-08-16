В центре Минска собираются сторонники Лукашенко – трансляция

В центре Минска у Дома правительства на площади Независимости проходит митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет BBC News.

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Митинг должен был начаться в 12:00, однако пока площадь не заполнена. В то же время оппозиционны СМИ публикуют видео, на которых идут колонны с госфлагами.

В издании также отмечают, что группа людей с госфлагами скандировала "За батьку" и "Фашизм не пройдет". На трансляциях с митинга видно плакаты с призывами "сохранить Беларусь". Журналисты Радио Свобода также сфотографировал на митинге коммунистические и российский флаг.

"На площади собираются первые лица - приехал мэр Минска Анатолий Сивак, есть еще министр внутренних дел Юрий Караев, правда, без формы. Главная интрига - приедет ли Лукашенко", - пишет Наша Нива.

Ранее сообщалось, что митинг якобы свозят бюджетников. При этом собеседники журналистов прямого эфира Радио Свобода отрицают, что пришли недобровольно.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.

После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.

На 16 августа, воскресенье, намечен марш свободы оппозиции по всей Беларуси.

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Фото, видео - Радио Свобода