В центре Минска собираются сторонники Лукашенко – трансляция

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На митинг в поддержку президента Беларуси приезжают первые лица страны, пишут оппозиционные СМИ

В центре Минска у Дома правительства на площади Независимости проходит митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет BBC News.

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Митинг должен был начаться в 12:00, однако пока площадь не заполнена. В то же время оппозиционны СМИ публикуют видео, на которых идут колонны с госфлагами.

В издании также отмечают, что группа людей с госфлагами скандировала "За батьку" и "Фашизм не пройдет". На трансляциях с митинга видно плакаты с призывами "сохранить Беларусь". Журналисты Радио Свобода также сфотографировал на митинге коммунистические и российский флаг.

"На площади собираются первые лица - приехал мэр Минска Анатолий Сивак, есть еще министр внутренних дел Юрий Караев, правда, без формы. Главная интрига - приедет ли Лукашенко", - пишет Наша Нива.

Ранее сообщалось, что митинг якобы свозят бюджетников. При этом собеседники журналистов прямого эфира Радио Свобода отрицают, что пришли недобровольно.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Фото, видео - Радио Свобода

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Теги: протесты, беларусь, александр лукашенко, митинг
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