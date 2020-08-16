В центре Минска собираются сторонники Лукашенко – трансляция

В центре Минска у Дома правительства на площади Независимости проходит митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет BBC News.
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Митинг должен был начаться в 12:00, однако пока площадь не заполнена. В то же время оппозиционны СМИ публикуют видео, на которых идут колонны с госфлагами.
В издании также отмечают, что группа людей с госфлагами скандировала "За батьку" и "Фашизм не пройдет". На трансляциях с митинга видно плакаты с призывами "сохранить Беларусь". Журналисты Радио Свобода также сфотографировал на митинге коммунистические и российский флаг.
"На площади собираются первые лица - приехал мэр Минска Анатолий Сивак, есть еще министр внутренних дел Юрий Караев, правда, без формы. Главная интрига - приедет ли Лукашенко", - пишет Наша Нива.
Ранее сообщалось, что митинг якобы свозят бюджетников. При этом собеседники журналистов прямого эфира Радио Свобода отрицают, что пришли недобровольно.
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Фото, видео - Радио Свобода