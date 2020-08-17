СМИ: Военная техника без номеров едет по России в сторону Беларуси – фото

В пресс-службе Западного военного округа Вооруженных Сил РФ утверждают, что сфотографированная на дорогах военная техника не стоит на их вооружении

В России заметили автозаки без номеров, которые двигались по направлению к Беларуси. Об этом сообщают российские СМИ.

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Медуза пишет, что читатель прислал им фото военной техники без номеров на трассе Москва – Минск, которая, по его словам, движется в сторону границы с Беларусью. Другой читатель прислал видео с колонной без номеров, снятое, по его утверждениям, в Смоленской области. Изданию не удалось выяснить, что там происходит.

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Петербургское издание Фонтанка пишет, что также получило фото военной техники без номеров от читателя. "За четыре часа дороги Псков - СПб встретил около 30–40 "Уралов", двигающихся без номеров. Были ещё машины типа "Хаммер". Часть военного цвета, часть, как у ОМОНа. Все без номеров. Думаю, едут к границе с Белоруссией", - сообщил он.

В пресс-службе Западного военного округа прокомментировали изданию, что сфотографированные образцы техники не стоят на их вооружении. Один из источников Вооруженных Сил напомнил изданию, что во времена "украинских событий" любая колонна автоматически "направлялась" очевидцами в Украину.

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Марк Сировой

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