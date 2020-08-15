Лукашенко "договорился с Путиным": При первом запросе Россия поможет навести порядок

Путин окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси при первом же запросе, заявил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз. Об этом он сказал сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Беларуси, передает БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - сказал Лукашенко. О каких именно "моментах", которые "подходят под договор" с РФ, идет речь, он не уточнил.

"И мы с ним (Владимиром Путиным, - ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Лукашенко.

Ранее сегодня на совещании в Минске Лукашенко заявил , что против Беларуси якобы "разворачивается агрессия", и отметил, что "надо связаться с Путиным", чтобы "переговорить".

Через некоторое время пресс-служба Лукашенко действительно сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным. Никаких подробностей в пресс-службе не предоставили.

В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе беларусской стороны. "С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", - говорится в сообщении.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.