Протесты в Беларуси. Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
15.08.2020, 13:45
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)
Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным
Сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко, передает БЕЛТА.
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"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.
Больше никаких подробностей не сообщается.
Сегодня Лукашенко заявил, что ему нужно "связаться с Путиным" в ближайшее время.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- LIGA.net ведет хронику происходящего.
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