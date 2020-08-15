UA

Протесты в Беларуси. Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

15.08.2020, 13:45
Протесты в Беларуси. Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко, передает БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.

Больше никаких подробностей не сообщается.

Сегодня Лукашенко заявил, что ему нужно "связаться с Путиным" в ближайшее время.

 

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Россия протесты владимир путин беларусь александр лукашенко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 