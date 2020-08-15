Протесты в Беларуси. Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко, передает БЕЛТА.

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"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.

Больше никаких подробностей не сообщается.

Сегодня Лукашенко заявил, что ему нужно "связаться с Путиным" в ближайшее время.

Арина Толина

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