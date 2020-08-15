Лукашенко: Не надо нас убаюкивать мирными акциями, надо связаться с Путиным

Александр Лукашенко заявил, что ему нужно в ближайшее время обсудить ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о ситуации в стране, заявил, что "не нужно убаюкивать мирными акциями". Об этом он сказал сегодня на совещании в Минске, передает БЕЛТА.

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"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства", - подчеркнул Лукашенко.

Он считает, что "фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси".

"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что "защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим".

"Если беларусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - убежден считает Лукашенко.



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Арина Толина

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