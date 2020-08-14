Лукашенко протестующим: Не высовывайтесь, вас используют как пушечное мясо

Президент Беларуси продолжает настаивать, что протесты организовывают иностранцы

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что беларусов используют "как пушечное мясо" организаторы протестов, приехавшие из-за границы и призвал людей не выходить на улицы. Об этом он заявил во время совещания с членами Совета безопасности, передает БЕЛТА.

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"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси считает при этом, что ситуация в стране не "слишком перенапряжена", но есть вопросы и проблемы, которые нужно решать.

"Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", – сказал Лукашенко.

Затем он выразил сочувствие получившим травмы милиционерам, а насчет избитых протестующих заявил, что "синяки - это плохо, но они пройдут".

"Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", – заявил Лукашенко.

Наталия Медведева

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