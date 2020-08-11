Рассказ задержанных о СИЗО в Минске: Не кормят, бьют, в камере – 50 человек

В разных городах Беларуси распространилась практика проведения судов непосредственно в зданиях изоляторов и тюрем

Задержанные за протесты в Беларуси рассказали об условиях в минском СИЗО, расположенном на улице Окрестина. Об этом сообщает Радыё Свабода.

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Как отмечается, задержанные во время протестов 9 августа и обвиненные в нарушении порядка проведения массовых мероприятий две актрисы "Свободного театра" Светлана Сугака (10 суток ареста) и Надежда Бродская (13 суток ареста) отбывают наказание в СИЗО на улице Окрестина в Минске.

Их рассказ передала отцу Светланы Сугака задержанная, которую приговорили к штрафу и отпустили.

"Она сказала, что в камере 6 на 4 было 36 человек, им не давали есть, только воду. В другой камере содержится 50 человек. Их там систематически бьют, женщинам открывают "кормушки" и кричат – посмотрите на своих бойцов, словом, показывают силу", - рассказал Николай Сугака.

Как отмечается, со вчерашнего дня в разных городах Беларуси распространилась практика проведения судов непосредственно в зданиях изоляторов и тюрем, которую уже назвали "судовым конвейером". Присуждают наказание от штрафа до 25 суток ареста, преимущественно по статьям за неповиновение требованию должностного лица и за мелкое хулиганство.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко. Он якобы набрал 80,08%, тогда как его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,09%. Оппозиция не признала победу Лукашенко, но Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.

президента. ЦИК , что победил Лукашенко. Он якобы набрал 80,08%, тогда как его главный оппонент – 10,09%. Оппозиция победу Лукашенко, но Тихановская от участия в акциях протеста. Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.

Люди во многих городах страны , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом. Белорусская инициатива Честные люди проанализировала протоколы 749 избирательных участков и пришла к выводу , что за Тихановскую, даже с учетом фальсификаций и завышенной явки, белорусы отдали 29.3% голосов (ЦИК заявил о 10%).

Белорусская инициатива Честные люди проанализировала протоколы 749 избирательных участков и , что за Тихановскую, даже с учетом фальсификаций и завышенной явки, белорусы отдали 29.3% голосов (ЦИК заявил о 10%). 11 августа Следком Беларуси решил считать автомобили, которые используются для блокирования транспорта, орудиями преступления , изымать их у владельцев и признавать "вещественным доказательством".

11 августа Подробности – в хронике LIGA.net .

Наталия Медведева

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