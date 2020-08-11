"Орудие преступления". Следком Беларуси забирает автомобили протестующих

Белорусские силовики называют автомобили "вещественным доказательством"

В Беларуси силовики решили считать автомобили, которые используются для блокирования транспорта, орудиями преступления, изымать их у владельцев и признавать "вещественным доказательством". Об этом сообщает провластный белорусский сайт БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет страны.

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Как отмечается, Следком Беларуси открыл уголовное дело в связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций (ч.1 ст.310 УК РБ) во Фрунзенском районе Минска вечером 10 августа.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - подчеркнули в СК.

Там напомнили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены. Такие действия могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста.

Санкция ч.1 ст.310 УК РБ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, то до 10 лет лишения свободы.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко. Он якобы набрал 80,08%, тогда как его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,09%. Оппозиция не признала победу Лукашенко, но Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.

9 августа 2020-го в Беларуси президента. ЦИК , что победил Лукашенко. Он якобы набрал 80,08%, тогда как его главный оппонент – 10,09%. Оппозиция победу Лукашенко, но Тихановская от участия в акциях протеста. Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.

Люди во многих городах страны , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом. Белорусская инициатива Честные люди проанализировала протоколы 749 избирательных участков и пришла к выводу , что за Тихановскую, даже с учетом фальсификаций и завышенной явки, белорусы отдали 29.3% голосов (ЦИК заявил о 10%).

Белорусская инициатива Честные люди проанализировала протоколы 749 избирательных участков и , что за Тихановскую, даже с учетом фальсификаций и завышенной явки, белорусы отдали 29.3% голосов (ЦИК заявил о 10%). Ранее сегодня белорусские СМИ сообщили, что силовики останавливают автомобили, избивают и задерживают водителей, а автомобили куда-то отгоняют. Подробности – в хронике LIGA.net .

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Наталия Медведева

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