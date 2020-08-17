Лукашенко о пытках: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов

Сотрудники МЗКТ отреагировали на объяснения Лукашенко, почему многие задержанные во время протестов были жестоко избиты, криками "Уходи!"

Александр Лукашенко обвинил избитых белорусскими силовиками протестующих в том, что они якобы сами бросались на милиционеров в следственном изоляторе на улице Окрестина. Об этом он заявил на встрече с рабочими МЗКТ, сообщает Радио Свобода.

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Лукашенко подтвердил, что часть задержанных была избита, а также заявил, что в изоляторе на ул. Окрестина было 2000 - 2500 человек.

"На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов. Вы знаете, кто?" - заявил Лукашенко.

Сотрудники МЗКТ в ответ закричали "Фу!", на что Лукашенко ответил: "Спасибо". Сотрудники продолжили кричать: "Уходи! Уходи!"

"Я все услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!" - отреагировал Лукашенко.

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Денис Юдин

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