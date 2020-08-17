Лукашенко о пытках: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов
Сотрудники МЗКТ отреагировали на объяснения Лукашенко, почему многие задержанные во время протестов были жестоко избиты, криками "Уходи!"
Александр Лукашенко обвинил избитых белорусскими силовиками протестующих в том, что они якобы сами бросались на милиционеров в следственном изоляторе на улице Окрестина. Об этом он заявил на встрече с рабочими МЗКТ, сообщает Радио Свобода.
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Лукашенко подтвердил, что часть задержанных была избита, а также заявил, что в изоляторе на ул. Окрестина было 2000 - 2500 человек.
"На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов. Вы знаете, кто?" - заявил Лукашенко.
Сотрудники МЗКТ в ответ закричали "Фу!", на что Лукашенко ответил: "Спасибо". Сотрудники продолжили кричать: "Уходи! Уходи!"
"Я все услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!" - отреагировал Лукашенко.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Сегодня в Беларуси продолжаются забастовки на крупнейших заводах.
- Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ и заявил, что повторных выборов не будет, пока его не убьют.
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