Лукашенко грозит Западу: Они зажрались, мы им покажем, что такое санкции

Президент Беларуси Лукашенко грозит, что в ответ на санкции перенаправит торговые потоки с портов Литвы на другие

Беларусь примет меры в ответ на санкции, которые западные страны намерены ввести против руководства Республики после жестких разгонов протестующих. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает госСМИ БЕЛТА.

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"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (поляки и литовцы, — ред.) еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или через Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (продукцию, на которую Россия ввела эмбарго, — ред.) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", — сказал он.

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Лукашенко также заявил, что западные страны "зажрались и забыли, что такое Беларусь".

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", — добавил он.

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Марк Сировой

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