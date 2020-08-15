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МИД Беларуси в ответ на угрозу санкций: Мы хотим продолжения диалога с ЕС

15.08.2020, 16:37
МИД Беларуси в ответ на угрозу санкций: Мы хотим продолжения диалога с ЕС - Фото
Анатолий Глаз (фото - news.tut.by)

"Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений", - сказал представитель МИД Беларуси

В МИД Беларуси в ответ на намерение Евросоюза ввести санкции против чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к мирным протестующим, заявили, что Беларусь настроена на "продолжение, пусть и сложного, но диалога". Об этом сказал официальный представитель МИД Анатолий Глаз, сообщает TUT.by со ссылкой на БелаПАН.

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"Санкции — это конец политики, заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз", - сказано в сообщении TUT.by.

Далее прямая речь представителя МИД: "Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси, — сказал он. — У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога".

Вчера главы МИД стран-членов Евросоюза обсуждали возможность введения санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов президента и применение насилия к мирным протестующим. Сообщалось, что министры согласились с необходимостью введения санкций, и рабочие группы уже начали составлять списки.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал Twitter, что "ЕС не принимает результаты выборов".

  • 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. Многие не согласились с таким результатом, так как он, на из взгляд, не соответствовал действительности. Они считают, что большинство проголосовало за Светлану Тихановскую, которая была вынуждены выехать из Беларуси.
  • После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
  • На многочисленных видео из Беларуси зафиксировано, как силовики целенаправленно нападали не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивали людей, проникали в их автомобили. Задержанных пытают в отделениях милиции.
  • Также беларусы приводят факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента.
  • Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе
Вадим Ребрина
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