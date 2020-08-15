МИД Беларуси в ответ на угрозу санкций: Мы хотим продолжения диалога с ЕС

"Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений", - сказал представитель МИД Беларуси

В МИД Беларуси в ответ на намерение Евросоюза ввести санкции против чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к мирным протестующим, заявили, что Беларусь настроена на "продолжение, пусть и сложного, но диалога". Об этом сказал официальный представитель МИД Анатолий Глаз, сообщает TUT.by со ссылкой на БелаПАН.

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"Санкции — это конец политики, заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз", - сказано в сообщении TUT.by.

Далее прямая речь представителя МИД: "Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси, — сказал он. — У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога".

Вчера главы МИД стран-членов Евросоюза обсуждали возможность введения санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов президента и применение насилия к мирным протестующим. Сообщалось, что министры согласились с необходимостью введения санкций, и рабочие группы уже начали составлять списки.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал Twitter, что "ЕС не принимает результаты выборов".

Вадим Ребрина

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