МИД Беларуси в ответ на угрозу санкций: Мы хотим продолжения диалога с ЕС
"Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений", - сказал представитель МИД Беларуси
В МИД Беларуси в ответ на намерение Евросоюза ввести санкции против чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к мирным протестующим, заявили, что Беларусь настроена на "продолжение, пусть и сложного, но диалога". Об этом сказал официальный представитель МИД Анатолий Глаз, сообщает TUT.by со ссылкой на БелаПАН.
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"Санкции — это конец политики, заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз", - сказано в сообщении TUT.by.
Далее прямая речь представителя МИД: "Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси, — сказал он. — У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога".
Вчера главы МИД стран-членов Евросоюза обсуждали возможность введения санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов президента и применение насилия к мирным протестующим. Сообщалось, что министры согласились с необходимостью введения санкций, и рабочие группы уже начали составлять списки.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал Twitter, что "ЕС не принимает результаты выборов".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. Многие не согласились с таким результатом, так как он, на из взгляд, не соответствовал действительности. Они считают, что большинство проголосовало за Светлану Тихановскую, которая была вынуждены выехать из Беларуси.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- На многочисленных видео из Беларуси зафиксировано, как силовики целенаправленно нападали не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивали людей, проникали в их автомобили. Задержанных пытают в отделениях милиции.
- Также беларусы приводят факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента.
- Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе.
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