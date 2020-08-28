"Его поступки неадекватны". В МИД Литвы отреагировали на высказывания Лукашенко о санкциях

По мнению министра внутренних дел Литвы Линаса Линкявючиса, Лукашенко хочет любой ценой сохранить пост и поэтому идет ва-банк

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал сегодняшнюю речь Лукашенко о санкциях. По мнению министра, такое поведение естественно для Александра Лукашенко и является продолжением его остальных угроз, сообщает местное интернет-издание Delfi.

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Линкявичюс отметил, что беларуский диктатор идет ва-банк и защищается всеми понятными ему способами, так как пытается любой ценой сохранить свой пост.

"Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста", — добавил глава литовского МИД.

19 августа главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Беларуси, заявив, что будут готовить санкции против тех, кто "ответственен за насилие и фальсификации на выборах".

Сегодня Лукашенко заявил, что "западные страны зажрались и забыли, что такое Беларусь" и что он покажет, "что такое санкции".

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Дарья Мостовая

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