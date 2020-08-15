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Глава МИД Литвы считает Лукашенко бывшим президентом Беларуси

15.08.2020, 17:50
Глава МИД Литвы считает Лукашенко бывшим президентом Беларуси - Фото
Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высказался о звонке Лукашенко Путину

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси" в своем твитте, посвященном теме обращения Лукашенко к президенту РФ Владимиру Путину.

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"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против своих людей, несущих цветы на улицах? Жить в параллельном мире с готовностью всем пожертвовать - это действительно большой заговор", - написал Линкявичюс в Twitter.

Ранее сегодня на совещании в Минске Лукашенко заявил, что против Беларуси якобы "разворачивается агрессия", и отметил, что "надо связаться с Путиным", чтобы "переговорить".

Через некоторое время пресс-служба Лукашенко действительно сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным. Никаких подробностей в пресс-службе не предоставили.

В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе беларусской стороны. "С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", - говорится в сообщении.

  • 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. Многие не согласились с таким результатом, так как он, на из взгляд, не соответствовал действительности. Они считают, что большинство проголосовало за Светлану Тихановскую, которая была вынуждены выехать из Беларуси.
  • СМИ публикуют факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента.
  • После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
  • На многочисленных видео из Беларуси зафиксировано, как силовики целенаправленно нападали не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивали людей, проникали в их автомобили. Задержанных пытают в отделениях милиции.
  • В Евросоюзе готовят санкции против беларусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к мирным протестующим.
Вадим Ребрина
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