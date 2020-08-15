Глава МИД Литвы считает Лукашенко бывшим президентом Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высказался о звонке Лукашенко Путину

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси" в своем твитте, посвященном теме обращения Лукашенко к президенту РФ Владимиру Путину.

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"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против своих людей, несущих цветы на улицах? Жить в параллельном мире с готовностью всем пожертвовать - это действительно большой заговор", - написал Линкявичюс в Twitter.

Ранее сегодня на совещании в Минске Лукашенко заявил, что против Беларуси якобы "разворачивается агрессия", и отметил, что "надо связаться с Путиным", чтобы "переговорить".

Через некоторое время пресс-служба Лукашенко действительно сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным. Никаких подробностей в пресс-службе не предоставили.

В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе беларусской стороны. "С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", - говорится в сообщении.

Вадим Ребрина

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