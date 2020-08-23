Лукашенко с автоматом ходит по дворцу - фото, видео

Александр Лукашенко прилетел в свой дворец в бронежилете и с оружием в руках. Видео опубликовал в сети местный портал TUT.by.

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Дальше было показано, как Лукашенко идет по территории дворца, говоря при этом кому-то "Отстань", а после спрашивая "Там никого не осталось, да?" При этом за спиной у него идет 15-летний младший сын Николай, сообщает NEXTA live.

Чуть позже в telegram-канале NEXTA live появилось еще одно видео. На нем Лукашенко летит на вертолете и, попросив пилота подлететь ближе к проспекту, говорит, обращаясь к протестующим - "как крысы разбежались". А за его спиной в это время в бронежилете и вооруженный снова стоит сын Коля.

Младший сын диктатора Николай (источник - NEXTA live)

Прогулявшись по территории, Лукашенко вышел за оцепление дворца поблагодарить силовиков за службу. Правоохранители приветствовали его криками "Мы с вами до конца", на что Лукашенко ответил "Вы красавцы, спасибо, а с ними мы разберемся".

Дальше, примерно в 20:45 вертолет диктатора улетел с территории дворца, передает TUT.by.

Примечательно, что по официальной версии пресс-секратаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, ее руководитель никуда не бежал. "Так называемые митингующие пошли на можно сказать своеобразный штурм. Александр Лукашенко в эти минуты находился во дворце", - отметила она, сообщает TUT.by.