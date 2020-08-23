Лукашенко с автоматом ходит по дворцу - фото, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

На видео засняли, как диктатор прилетел во дворец с оружием и в бронежилете, а после - поблагодарил силовиков за службу

Александр Лукашенко прилетел в свой дворец в бронежилете и с оружием в руках. Видео опубликовал в сети местный портал TUT.by.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Дальше было показано, как Лукашенко идет по территории дворца, говоря при этом кому-то "Отстань", а после спрашивая "Там никого не осталось, да?" При этом за спиной у него идет 15-летний младший сын Николай, сообщает NEXTA live.

Чуть позже в telegram-канале NEXTA live появилось еще одно видео. На нем Лукашенко летит на вертолете и, попросив пилота подлететь ближе к проспекту, говорит, обращаясь к протестующим - "как крысы разбежались". А за его спиной в это время в бронежилете и вооруженный снова стоит сын Коля.

Младший сын диктатора Николай (источник - NEXTA live)

Сын Лукашенко Николай (источник - NEXTA live)

Прогулявшись по территории, Лукашенко вышел за оцепление дворца поблагодарить силовиков за службу. Правоохранители приветствовали его криками "Мы с вами до конца", на что Лукашенко ответил "Вы красавцы, спасибо, а с ними мы разберемся".

Дальше, примерно в 20:45 вертолет диктатора улетел с территории дворца, передает TUT.by.

Примечательно, что по официальной версии пресс-секратаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, ее руководитель никуда не бежал. "Так называемые митингующие пошли на можно сказать своеобразный штурм. Александр Лукашенко в эти минуты находился во дворце", - отметила она, сообщает TUT.by.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протесты, беларусь, фото, видео, александр лукашенко, дворец
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Лукашенко с автоматом ходит по дворцу - фото, видео
Лукашенко с автоматом ходит по дворцу - фото, видео
Футбол. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов: "ПСЖ" - "Бавария"
Футбол. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов: "ПСЖ" - "Бавария"
Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли более 100 000 человек, армия угрожает разогнать
Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли более 100 000 человек, армия угрожает разогнать
Мнение Еще один аспект закона о локализации: как Украине не нарушить международные обязательства
Фонд госимущества получил от Кабмина 188 предприятий: впереди много работы и испытаний
Мнение Фонд госимущества получил от Кабмина 188 предприятий: впереди много работы и испытаний
Бизнес-неделя: монополизм Roshen, взлом Instagram и (не)дыра в бюджете на 300 млрд грн
Экономика Бизнес-неделя: монополизм Roshen, взлом Instagram и (не)дыра в бюджете на 300 млрд грн
Популярное
фото/видео
Лукашенко с автоматом ходит по дворцу - фото, видео
Лукашенко с автоматом ходит по дворцу - фото, видео
Живые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортаж
Живые цепи, флаги и много цветов. Беларусов поддержали люди со всего мира - фоторепортаж 23.08.20, 22:42
Футбол. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов: "ПСЖ" - "Бавария"
Футбол. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов: "ПСЖ" - "Бавария" 23.08.20, 21:55
Уже 300 000. Протестующие продолжают сходиться к центру Минска - фоторепортаж
Уже 300 000. Протестующие продолжают сходиться к центру Минска - фоторепортаж 23.08.20, 19:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 