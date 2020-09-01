Лукашенко пугает беларусов "резней": Возьмем курс на Запад – будет хуже, чем в Украине

Досталось не только Украине. Странам Балтии президент РБ заявил, что "надо поаккуратнее накатывать на Лукашенко, а то получат от своего народа в зубы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не желает для страны западного вектора развития, сравнив ее при этом с Украиной. Об этом он говорил во время поездки в Барановичи, пишут tut.by и госагентство Белта.

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"Если мощная, в три раза богатейшая Украина, жемчужина Советского Союза, в каком она состоянии? Лучше стало после того, как они курс взяли на Запад? А белорусам будет еще хуже", – пугает Лукашенко граждан.

Он утверждает, что не "держится посиневшими пальцами за власть", а "просто не хочет, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, порезали честных, порядочных людей, которые работали на это". "Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - опять вспомнил Украину как "страшилку" президент РБ.

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В адрес протестующих против режима беларусов Лукашенко сказал, что "им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит", хотя это не так, и пообещал "сохранить наше общее (с Россией) Отечество от Бреста до Владивостока".

Кроме того, президент Беларуси пригрозил санкциями в ответ на персональные санкции стран Балтии: "Им дали команду фас, они и вякнули из-под забора".

Евгений Пилипенко

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