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Латвия объявила Лукашенко и топ-руководство Беларуси персонами нон-грата

31.08.2020, 14:44
Латвия объявила Лукашенко и топ-руководство Беларуси персонами нон-грата - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

Латвия считатет, что президент Беларуси Лукашенко и еще 29 топ-чиновников страны причастны к фальсификации выборов и насилию против демонстрантов

Латвия объявила президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 чиновников из высшего руководства страны персонами нон-грата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел этой страны.

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Всем 30 людям на неопределенный срок запрещено въезжать в Латвию.

"Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов",   говорится в сообщении.

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В список персон нон-грата включены сын президента Виктор Лукашенко, глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, министр внутренних дел Юрий Караев. А также другие представители ЦИК, МВД, Минюста, Генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совбеза, Комитета государственного аудита, горисполкома Минска, аппарата и администрации Лукашенко. 

В сообщении также отмечается, что это решение было скоординировано с МИД Эстонии и Литвы. Однако на сайтах МИД Эстонии и Литвы информации о списках нон-грата пока нет.

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Марк Сировой
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