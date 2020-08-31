Латвия объявила Лукашенко и топ-руководство Беларуси персонами нон-грата

Латвия считатет, что президент Беларуси Лукашенко и еще 29 топ-чиновников страны причастны к фальсификации выборов и насилию против демонстрантов

Латвия объявила президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 чиновников из высшего руководства страны персонами нон-грата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел этой страны.

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Всем 30 людям на неопределенный срок запрещено въезжать в Латвию.

"Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов", — говорится в сообщении.

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В список персон нон-грата включены сын президента Виктор Лукашенко, глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, министр внутренних дел Юрий Караев. А также другие представители ЦИК, МВД, Минюста, Генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совбеза, Комитета государственного аудита, горисполкома Минска, аппарата и администрации Лукашенко.

В сообщении также отмечается, что это решение было скоординировано с МИД Эстонии и Литвы. Однако на сайтах МИД Эстонии и Литвы информации о списках нон-грата пока нет.

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Марк Сировой

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