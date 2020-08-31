Против Лукашенко. В Беларуси призвали бастовать студентов и родителей школьников
В госшколах были избирательные участки во время выборов президента Беларуси. Родителей учеников призывают переводить детей в частные учебные заведения
Крупнейший беларуский оппозиционный Telegram-канал NEXTA призвал студентов, родителей школьников и "честных преподавателей" бастовать против режима президента Беларуси Александра Лукашенко.
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Студентов призывают создавать студенческие стачкомы, организовывать фонды взаимопомощи при участии бывших выпускников, поддерживать честных преподавателей, открыто выходить из Беларуского республиканского союза молодежи (БРСМ) и всех провластных организаций.
"Вызывайте на ковер тех работников, кто был замешан в фальсификациях выборов", — говорится в анонсе.
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Родителей школьников из госшкол призывают, если есть возможность, переводить детей в частные учебные заведения или на домашнее обучение.
Кроме того, родителей просят оказывать давление на администрацию учебных заведений: на камеру требовать объяснений фальсификаций, расклеивать у школ листовки с портерами преподавателей из участковой избирательной комиссии, не сдавать деньги на ремонт класса, обязательные походы в кино, выписки газет и на "любые другие поборы".
Также родителей школьников просят выводить детей из БРСМ, пионеров и октябрят.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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