Лукашенко и Путин созвонились: хотят встретиться и настроены на "углубление союзничества"
Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко поговорили по телефону и договорились встретиться
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились встретиться в Москве, а также "подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-белорусского союзничества". Об этом сообщает пресс-служба АП РФ.
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"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - говорится в сообщении.
Также Лукашенко и Путин договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.
Белта сообщает, что они также обсудили ситуацию "внутри Беларуси и обстановку вокруг нее".
- В Беларуси Лукашенко объявили победителем на выборах президента. Уже больше 20 дней в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 27 августа Путин заявил, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала резерв правоохранителей, которые "помогут при необходимости" Беларуси.
- Беларуская оппозиция заявила о недопустимости формирования в России вооруженных группировок для отправки в Беларусь.
- Правительство Польши призвало Путина "немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь". Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что российских силовиков в Беларусь вводить не будут.
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