Лукашенко и Путин созвонились: хотят встретиться и настроены на "углубление союзничества"

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко поговорили по телефону и договорились встретиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились встретиться в Москве, а также "подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-белорусского союзничества". Об этом сообщает пресс-служба АП РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Также Лукашенко и Путин договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

Белта сообщает, что они также обсудили ситуацию "внутри Беларуси и обстановку вокруг нее".

Читайте также: "Это будет трагической ошибкой Путина". Введет ли Россия войска в Беларусь: пять мнений

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.