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Лукашенко и Путин созвонились: хотят встретиться и настроены на "углубление союзничества"

30.08.2020, 12:50
Лукашенко и Путин созвонились: хотят встретиться и настроены на
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко поговорили по телефону и договорились встретиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились встретиться в Москве, а также "подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-белорусского союзничества". Об этом сообщает пресс-служба АП РФ.

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"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Также Лукашенко и Путин договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

Белта сообщает, что они также обсудили ситуацию "внутри Беларуси и обстановку вокруг нее".

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Владислав Сердюк
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