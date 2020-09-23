"Президент исключительно ОМОНа". В Беларуси готовят протесты против инаугурации Лукашенко

Telegram-канал NEXTA призывает граждан Беларуси выходить на акции протеста сегодня вечером

К бессрочной акции неповиновения призвал беларусов в Telegram член президиума Координационного совета Павел Латушко после инаугурации Александра Лукашенко. Telegram-канал NEXTA также призывает граждан Беларуси выходить на улицы городов сегодня в 18:00.

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Латушко сравнил необъявленную инаугурацию Лукашенко с воровской сходкой для коронации вора в законе.

"Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки зарвавшихся чиновников", – заявил Латушко. По его словам, для граждан Беларуси и мирового сообщества Лукашенко теперь никто, "досадная ошибка истории".

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!" – написал Латушко.

Канал NEXTA призвал беларусов в 18:00 выходить в центры городов, "чтобы показать конец легитимности крысиного короля". Водителей просят блокировать дороги, создавать пробки и поддерживать протестующих.

Также NEXTA анонсировал акцию протеста в воскресенье.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. объявил о своей победе.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

Сегодня, 23 сентября, Лукашенко принял присягу президента Беларуси, о инаугурации заранее не сообщалось.

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Денис Юдин

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