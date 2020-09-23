Украина официально не признала Лукашенко легитимным лидером Беларуси

Ранее сегодня Кулеба заявлял, что украинская сторона еще не определилась с оценкой политического статуса Лукашенко и его инаугурации

Сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой беларуского государства. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать беларуский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой беларуского государства", - написал он.

Вадим Ребрина

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