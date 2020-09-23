Украина официально не признала Лукашенко легитимным лидером Беларуси
23.09.2020, 23:12
Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко/EPA)
Ранее сегодня Кулеба заявлял, что украинская сторона еще не определилась с оценкой политического статуса Лукашенко и его инаугурации
Сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой беларуского государства. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать беларуский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой беларуского государства", - написал он.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
- 23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, о инаугурации заранее не сообщалось.
- Глава МИД Литвы Линкявичус назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.
- Германия, Словакия, Латвия и Литва не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- Ранее сегодня Кулеба заявлял, что украинская сторона еще не определилась с оценкой политического статуса Лукашенко и его инаугурации.
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