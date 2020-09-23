Наша позиция пока не определена: Кулеба об инаугурации Лукашенко

Глава МИД отметил, что инаугурация Лукашенко была тайная, поэтому украинская сторона еще не определилась с позицией по этому поводу

Украинская сторона еще не определилась с оценкой политического статуса Александра Лукашенко и его сегодняшней инаугурации. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что инаугурация была тайная и на нее не был приглашен ни один посол, "даже посол союзного государства РФ, которое полностью поддерживает Лукашенко".

"Поэтому по оценке инаугурации и политического статуса Лукашенко мы будем проводить срочные совещания и консультации, чтобы определить нашу позицию", — подчеркнул министр.

Сегодня, 23 сентября, непризнанный Лукашенко принял присягу президента Беларуси.

Германия, Словакия, Латвия и Литва не признали Лукашенко президентом, несмотря на его инаугурацию.

Дарья Мостовая

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