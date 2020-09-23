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Наша позиция пока не определена: Кулеба об инаугурации Лукашенко

23.09.2020, 16:10
Наша позиция пока не определена: Кулеба об инаугурации Лукашенко - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко/EPA)

Глава МИД отметил, что инаугурация Лукашенко была тайная, поэтому украинская сторона еще не определилась с позицией по этому поводу

Украинская сторона еще не определилась с оценкой политического статуса Александра Лукашенко и его сегодняшней инаугурации. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что инаугурация была тайная и на нее не был приглашен ни один посол, "даже посол союзного государства РФ, которое полностью поддерживает Лукашенко".

"Поэтому по оценке инаугурации и политического статуса Лукашенко мы будем проводить срочные совещания и консультации, чтобы определить нашу позицию", — подчеркнул министр.

Дарья Мостовая
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