Зеленский: Беларусь может получить что-то вроде Майдана

Президент дал интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает беларуский народ, который "борется за свободу и демократию, без агрессии и насилия", но, на его взгляд, Беларусь "может получить что-то вроде Майдана", если власть откажется от диалога с протестующими. Об этом Зеленский сказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

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На вопрос, можно ли сравнить протесты в Беларуси с Майданом, он сказал: "Я не знаю. Но я однозначно поддерживаю беларуский народ. Люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания".

Он отметил, что многие демонстранты в Беларуси "подвергаются жестокому обращению со стороны государства".

"Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана. Чего я пока не вижу - но я не специалист по Беларуси - так это символического лидера, вокруг которого люди могут сплотиться. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", - сказал Зеленский.

На вопрос, может ли Беларусь продолжать выступать посредником между Украиной и Россией после того, как сейчас Александр Лукашенко "явно встал на сторону Москвы", президент сказал: "Честно говоря, не знаю. Считаю разумным подождать, пока ситуация в Беларуси снова не стабилизируется".

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Вадим Ребрина

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