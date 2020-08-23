Зеленский о Беларуси: Я бы провел новые выборы. В МИД РБ ответили - в советах не нуждаемся

Владимир Зеленский рассказал, что бы он делал на месте Лукашенко, в МИД Беларуси ему посоветовали заниматься внутренними делами своей страны

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что на месте Александра Лукашенко он бы провел новые выборы, чтобы успокоить народ. Сегодня в МИД Беларуси проккоментировали его слова, попросив заниматься делами своей страны, а не раздавать советы соседям, передает TUT.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отметил Зеленский, чтобы рассеять сомнения и успокоить жителей, в Беларуси нужно просто провести новые выборы. "Я бы точно сказал - через месяц новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех<...>И после такого результата не было бы вопросов ни у кого, я уверен", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, такой исход событий был бы более мирным и справедливым. "Если Лукашенко выиграет, он выиграет. Если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло в историю", - добавил он.

После выхода интервью в Министерстве иностранных дел Беларуси ответили Владимиру Зеленскому. Представитель ведомства Анатолий Глаз заявил, что сейчас их страна нуждается в поддержке и понимании, а не "заезженных со всех сторон советах".

Он отметил, что если посмотреть новейшую историю, то "опыта Украине в некоторых вопросах, конечно, не занимать", но результаты всех этих "политических экспериментов" не убеждают, что "они были правильными и полезными".

"По нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно ежедневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - заявил Глаз.

Читайте также: Хроника событий в Беларуси - от выборов до протестов и забастовок

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.