UA

Зеленский о Беларуси: Я бы провел новые выборы. В МИД РБ ответили - в советах не нуждаемся

23.08.2020, 16:45
Зеленский о Беларуси: Я бы провел новые выборы. В МИД РБ ответили - в советах не нуждаемся - Фото
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский рассказал, что бы он делал на месте Лукашенко, в МИД Беларуси ему посоветовали заниматься внутренними делами своей страны

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что на месте Александра Лукашенко он бы провел новые выборы, чтобы успокоить народ. Сегодня в МИД Беларуси проккоментировали его слова, попросив заниматься делами своей страны, а не раздавать советы соседям, передает TUT.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отметил Зеленский, чтобы рассеять сомнения и успокоить жителей, в Беларуси нужно просто провести новые выборы. "Я бы точно сказал - через месяц новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех<...>И после такого результата не было бы вопросов ни у кого, я уверен", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, такой исход событий был бы более мирным и справедливым. "Если Лукашенко выиграет, он выиграет. Если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло в историю", - добавил он.

После выхода интервью в Министерстве иностранных дел Беларуси ответили Владимиру Зеленскому. Представитель ведомства Анатолий Глаз заявил, что сейчас их страна нуждается в поддержке и понимании, а не "заезженных со всех сторон советах".

Он отметил, что если посмотреть новейшую историю, то "опыта Украине в некоторых вопросах, конечно, не занимать", но результаты всех этих "политических экспериментов" не убеждают, что "они были правильными и полезными". 

"По нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно ежедневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - заявил Глаз.

Читайте также: Хроника событий в Беларуси - от выборов до протестов и забастовок

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Владимир Зеленский выборы беларусь александр лукашенко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Ее зовут Эломия. Как студент Тарас Погребняк создал стартап, спасающий от депрессии

Ее зовут Эломия. Как студент Тарас Погребняк создал стартап, спасающий от депрессии
 