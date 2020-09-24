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24.09.2020, 07:38

В Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видео

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В Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видео
В Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видео
В Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видеоВ Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видео

По данным правозащитников, силовики задержали 259 человек

В Минске вчера вечером, 23 сентября, произошли столкновения участников протестов  против инаугурации непризнанного Александра Лукашенко с силовиками у метро "Пушкинская". Об этом сообщают беларуские СМИ.

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Туда согнали правоохранителей и людей в спортивных костюмах. Тысячи людей вышли в центр города под оппозиционной символикой, они скандировали: "Пошел вон ты и твой ОМОН".

Участников акции жестко задерживали ОМОНовцы. По данным Euronewsсиловики применили газ и водомет.

При задержании силовики использовали мощные фонарики, свет которых ослеплял и дезориентировал мирных участников протестов.

Около полуночи на проспекте Дзержинского в Минске люди в форме пытались задержать автомобиль, однако водителю удалось проехать между спецавтомобилей. "Тогда к машине бросилось несколько десятков силовиков", - отмечается в сообщении.

Таксист спас убегающего от ОМОНовцев парня.

Акции прошли также в других городах страны, в том числе в Витебске, Гродно и Могилеве.

После полуночи протестующие практически ушли с улиц, спецтехники не было видно.

По данным правозащитников, силовики задержали 259 человек. В списке правозащитников напротив отдельных фамилий есть  примечания: "разбито лицо", "доставлен в больницу с травмой головы", "забрала скорая помощь".

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
  • 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
  • 23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, о инаугурации заранее не сообщалось.
  • Глава МИД Литвы Линкявичюс назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.

Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

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Теги: протесты, беларусь, фото, видео, александр лукашенко, задержания, инаугурация
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