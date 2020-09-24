В Беларуси ОМОН жестко разогнал протестующих, есть задержанные: фото, видео

В Минске вчера вечером, 23 сентября, произошли столкновения участников протестов против инаугурации непризнанного Александра Лукашенко с силовиками у метро "Пушкинская". Об этом сообщают беларуские СМИ.
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Туда согнали правоохранителей и людей в спортивных костюмах. Тысячи людей вышли в центр города под оппозиционной символикой, они скандировали: "Пошел вон ты и твой ОМОН".
Участников акции жестко задерживали ОМОНовцы. По данным Euronews, силовики применили газ и водомет.
При задержании силовики использовали мощные фонарики, свет которых ослеплял и дезориентировал мирных участников протестов.
Около полуночи на проспекте Дзержинского в Минске люди в форме пытались задержать автомобиль, однако водителю удалось проехать между спецавтомобилей. "Тогда к машине бросилось несколько десятков силовиков", - отмечается в сообщении.
Таксист спас убегающего от ОМОНовцев парня.
Акции прошли также в других городах страны, в том числе в Витебске, Гродно и Могилеве.
После полуночи протестующие практически ушли с улиц, спецтехники не было видно.
По данным правозащитников, силовики задержали 259 человек. В списке правозащитников напротив отдельных фамилий есть примечания: "разбито лицо", "доставлен в больницу с травмой головы", "забрала скорая помощь".
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