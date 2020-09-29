Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения
В целом канадские и британские санкции вводятся против 10 представителей власти Беларуси
Великобритания и Канада ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и других высокопоставленных должностных лиц за фальсификацию результатов выборов и применение насилия против протестующих. Об этом сообщает Reuters.
Это первые санкции, введенные крупными западными странами в связи с кризисом в Беларуси.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лукашенко должен заплатить цену за нарушение прав человека и фальсификацию голосов.
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил: "Канада не будет молча оставаться в стороне, поскольку правительство Беларуси продолжает систематически нарушать права человека и не демонстрирует никаких признаков своей искренней приверженности поиску решения путем переговоров с оппозиционными группами".
Канадские и британские санкции вводятся против Лукашенко и его сына Виктора, главы Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря комиссии Елены Дмухайло, министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, главы минского ОМОНа Дмитрия Балаба, замглавы внутренних войск Хазалбека Атабекова, а также начальника минской милиции Ивана Кубракова.
Все активы попавших под санкции, находящиеся на территории Канады и Великобритании, будут заморожены, а им самим запрещен въезд в обе страны.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
- 23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, об инаугурации заранее не сообщалось.
- Многие европейские страны не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси, к их заявлениям присоединился и глава МИД Дмитрий Кулеба.
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