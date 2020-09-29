Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

В целом канадские и британские санкции вводятся против 10 представителей власти Беларуси

Великобритания и Канада ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и других высокопоставленных должностных лиц за фальсификацию результатов выборов и применение насилия против протестующих. Об этом сообщает Reuters.

Это первые санкции, введенные крупными западными странами в связи с кризисом в Беларуси.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лукашенко должен заплатить цену за нарушение прав человека и фальсификацию голосов.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил: "Канада не будет молча оставаться в стороне, поскольку правительство Беларуси продолжает систематически нарушать права человека и не демонстрирует никаких признаков своей искренней приверженности поиску решения путем переговоров с оппозиционными группами".

Канадские и британские санкции вводятся против Лукашенко и его сына Виктора, главы Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря комиссии Елены Дмухайло, министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, главы минского ОМОНа Дмитрия Балаба, замглавы внутренних войск Хазалбека Атабекова, а также начальника минской милиции Ивана Кубракова.

Все активы попавших под санкции, находящиеся на территории Канады и Великобритании, будут заморожены, а им самим запрещен въезд в обе страны.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально и Лукашенко как "президента Беларуси". 23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, об инаугурации заранее не сообщалось.

23 сентября Лукашенко президента Беларуси, об инаугурации заранее не сообщалось. Многие европейские страны не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси, к их заявлениям присоединился и глава МИД Дмитрий Кулеба .

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Наталия Медведева

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