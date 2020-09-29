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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

29.09.2020, 18:56
Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Andrei Stasevich/ЕРА)

В целом канадские и британские санкции вводятся против 10 представителей власти Беларуси

Великобритания и Канада ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и других высокопоставленных должностных лиц за фальсификацию результатов выборов и применение насилия против протестующих. Об этом сообщает Reuters.

Это первые санкции, введенные крупными западными странами в связи с кризисом в Беларуси.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лукашенко должен заплатить цену за нарушение прав человека и фальсификацию голосов.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил: "Канада не будет молча оставаться в стороне, поскольку правительство Беларуси продолжает систематически нарушать права человека и не демонстрирует никаких признаков своей искренней приверженности поиску решения путем переговоров с оппозиционными группами".

Канадские и британские санкции вводятся против Лукашенко и его сына Виктора, главы Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря комиссии Елены Дмухайло, министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, главы минского ОМОНа Дмитрия Балаба, замглавы внутренних войск Хазалбека Атабекова, а также начальника минской милиции Ивана Кубракова.

Все активы попавших под санкции, находящиеся на территории Канады и Великобритании, будут заморожены, а им самим запрещен въезд в обе страны.

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Наталия Медведева
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