В Беларуси онлайн-трансляцию госТВ прервали роликами об избиениях протестующих: видео

Ответственность за акцию взяли в Telegram-канале Кибер-Партизаны

В Беларуси онлайн-трансляция на сайтах телеканалов Беларусь-1 и ОНТ была прервана видео об избиении протестующих ОМОНОм. Об этом сообщает TUT.BY.

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В онлайн-трансляции вечерних новостей показывали интервью и.о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича, где он рассказывал о заболеваемости COVID-19, когда трансляция была прервана, и вместо нее появились ролики об избиении и задержании протестующих, взятые из видео телеканала Настоящее время, а так же из Telegram-каналов NEXTA, Onliner и TUT.BY.

В это время в Telegram-канале Кибер-Партизаны появилось сообщение: "Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду – её покажем мы", – со ссылкой на сайт гостелевидения tvr.by.

Через некоторое время сайт tvr.by перестал открываться. Трансляция новостей по телевидению не прерывалась.

Такими же роликами была прервана и трансляция на сайте телеканала ОНТ, после этого онлайн-вещание на сайте стало недоступно.

Денис Юдин

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