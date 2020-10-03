"Назад в СССР". ГосТВ Беларуси "переименовало" Украину, Польшу и Литву: фото

В сюжетах беларуского Столичного телевидения Украина, Польша и Литва подписаны названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие"

Подчиняющийся Александру Лукашенко и его сторонникам государственный телеканал Беларуси СТВ (Столичное телевидение) начал "изменять" названия Украины, Польши и Литвы. Это видно на скриншотах с трансляции телеканала, сделанных LIGA.net.

На скриншотах видно, что в сюжете о коронавирусе в Украине место съемки обозначено красной плашкой с надписью "Бывшая УССР", кадр из Литвы сопровождает красная плашка с надписью "Бывшая советская Литовская республика", репортаж из Польши отмечен как "Бывшая Польская народная республика".

Читайте также: Власти Украины решили, как с 5 ноября будут называть Лукашенко

Читайте также: Беларусь обвинила Украину в "недружественных жестах"

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.