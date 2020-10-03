"Назад в СССР". ГосТВ Беларуси "переименовало" Украину, Польшу и Литву: фото
В сюжетах беларуского Столичного телевидения Украина, Польша и Литва подписаны названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие"
Подчиняющийся Александру Лукашенко и его сторонникам государственный телеканал Беларуси СТВ (Столичное телевидение) начал "изменять" названия Украины, Польши и Литвы. Это видно на скриншотах с трансляции телеканала, сделанных LIGA.net.
На скриншотах видно, что в сюжете о коронавирусе в Украине место съемки обозначено красной плашкой с надписью "Бывшая УССР", кадр из Литвы сопровождает красная плашка с надписью "Бывшая советская Литовская республика", репортаж из Польши отмечен как "Бывшая Польская народная республика".
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- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
- 23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, об инаугурации заранее не сообщалось.
- Многие европейские страны не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси, к их заявлениям присоединился и глава МИД Дмитрий Кулеба.
- 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения.
- 2 октября Европейский союз утвердил санкции против 40 официальных лиц Беларуси, Лукашенко среди них нет. В ответ министерство иностранных дел Беларуси заявило о создании своего санкционного списка.
- В Конгрессе США подготовили законопроект о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси и о санкциях против беларуских чиновников. Против восьмерых беларуских чиновников, включая министра внутренних дел Юрия Караева, США уже ввели санкции.
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