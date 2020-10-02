США ввели санкции против беларуских чиновников, включая главу МВД

Ранее сегодня санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси, ввел Евросоюз

США ввели санкции против восьмерых беларуских чиновников, включая министра внутренних дел Юрия Караева. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

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Это решение было принято после того, как Европейский союз ввел санкции против около 40 чиновников, обвиняемых в фальсификации президентских выборов в Беларуси 9 августа.

В санкционный список попали:

заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси Хазалбек Атабеков,

глава ОМОНа Минска Дмитрий Балаба,

глава МВД Юрий Караев,

замминистра внутренних дел Александр Барсуков,

замминистра внутренних дел Юрий Назаренко,

секретарь ЦИК Елена Дмухайло,

замглавы ЦИК Вадим Ипатов,

начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Сегодня сообщалось, что в Конгрессе США подготовили законопроект о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси и о санкциях против беларуских чиновников.

Вадим Ребрина

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