ЕС вводит санкции против Беларуси: Лукашенко там нет. Минск возмущен – угрожает ответными

Евросоюз составил санкционный список из 40 беларуских чиновников, в Беларуси тоже составили свой, но обнародовать отказались

Европейский союз своим решением утвердил санкции против 40 официальных лиц Беларуси. При этом, самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко там нет, пишет The Guardian. В ответ министерство иностранных дел Беларуси заявило о создании своего санкционного списка, говорится в сообщении МИД РБ.

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Сегодня утром, 2 октября, лидеры страны Евросоюза все же договорились ввести запланированные еще в августе санкции против чиновников Беларуси – их обвинили в фальсификации результатов президентских выборов и подавлении мирных протестов.

В начале переговоров против санкционного списка по Беларуси вновь протестовал Кипр, но позже свое добро дал и он – когда ЕС согласился вынести Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря, строгое предупреждение.

"Сегодня мы приняли решение ввести санкции", – заявил председатель Евросоюза Шарль Мишель. Он подчеркнул, что очень важно сделать то, что было решено несколько недель назад и показать, что ЕС "заслуживает доверия".

Мишель отметил, что Лукашенко в этом списке из 40 людей пока нет, но "мы будем следить за развитием событий". Дополнительно в Евросоюзе заявили о пересмотре своих отношений с Беларусью.

Реакция беларуского МИД на решение ЕС появилась почти сразу же. В министерстве подчеркнули, что "принятым сегодня решением Евросоюз отдалил от себя своего соседа – Беларусь", назвали санкции "циничным, бездушным решением" и "карательной мерой", а также уведомили, что введут аналогичные санкции в ответ.

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список", – объявили в ведомстве, добавив, что публиковать список не будут в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой.

Также в министерстве отметили, что в дальнейшем санкции против чиновников могут привести и к более серьезным последствиям – например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов или пересмотру дипломатических отношений вплоть до их прекращения.

"ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия", – заявили в беларуском МИД.

29 августа в ЕС договорились по санкциям против топ-руководства Беларуси: их введут настолько быстро, насколько это возможно.

21 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять окончательное решение по санкциям – против выступили Швеция и Финляндия.

29 сентября санкции против Лукашенко ввели Великобритания и Канада.

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Дарья Мостовая

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