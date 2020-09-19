Кипр снова заблокировал санкции Евросоюза против Беларуси

На встрече послов стран-участниц Евросоюза представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Минска

Кипр вновь заблокировал санкции Европейского Союза против Беларуси. Об этом сообщает DW.

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Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", - говорится в сообщении европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным.

Издание отмечает, что Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары.

Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра, заявил Бон после переговоров с главой кипрского МИДа Никосом Христодулидисом.

Греция и Турция находятся на пороге войны из-за залежей газа в спорном районе Средиземного моря, конфликт двух членов НАТО ежедневно обостряется.

Кипр заблокировал переговоры по санкциям Евросоюза против Беларуси с условием, что ЕС должен также осудить разведывательные работы Турции в восточной части Средиземного моря. 10 сентября сообщалось , что

17 сентября Европейский парламент принял резолюцию , в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.

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Арина Толина

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