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Одна из стран Евросоюза заблокировала обсуждение санкций против Беларуси - Bloomberg

10.09.2020, 21:09
Одна из стран Евросоюза заблокировала обсуждение санкций против Беларуси - Bloomberg - Фото
Задержание протестующих в Беларуси (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Кипр назвал условие своей поддержки санкций против Беларуси

Кипр заблокировал переговоры по санкциям Евросоюза против Беларуси с условием, что ЕС должен также осудить разведывательные работы Турции в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Кипр предупредил своих коллег о том, что не подпишется под предложением ЕС о санкциях против десятков официальных лиц в Беларуси в связи с оспариваемыми президентскими выборами в этой стране, если государства-члены не согласятся осудить Турцию в связи с ее буровыми работами.

Внешнеполитические решения в ЕС требуют единогласного решения 27 национальных правительств блока.

Источники издания говорят об обеспокоенности некоторых других членов ЕС из-за возможного дальнейшего усиления противостояния с Турцией.

Вадим Ребрина
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