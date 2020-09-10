Одна из стран Евросоюза заблокировала обсуждение санкций против Беларуси - Bloomberg
Кипр назвал условие своей поддержки санкций против Беларуси
Кипр заблокировал переговоры по санкциям Евросоюза против Беларуси с условием, что ЕС должен также осудить разведывательные работы Турции в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Кипр предупредил своих коллег о том, что не подпишется под предложением ЕС о санкциях против десятков официальных лиц в Беларуси в связи с оспариваемыми президентскими выборами в этой стране, если государства-члены не согласятся осудить Турцию в связи с ее буровыми работами.
Внешнеполитические решения в ЕС требуют единогласного решения 27 национальных правительств блока.
Источники издания говорят об обеспокоенности некоторых других членов ЕС из-за возможного дальнейшего усиления противостояния с Турцией.
- Греция и Турция находятся на пороге войны из-за залежей газа в спорном районе Средиземного моря, конфликт двух членов НАТО ежедневно обостряется.
- Европейский союз не признал президентские выборы в Беларуси и намерен ввести санкции против 31 чиновника с 22 сентября. При этом Александра Лукашенко они пока не коснутся.
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