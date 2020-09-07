"Нужно больше времени для диалога". ЕС пока не планирует вводить санкции против Лукашенко

Однако санкции против беларуского диктатора решили ввести страны Балтии — они создали свой список

Европейский союз намерен ввести санкции против 31 чиновника Беларуси уже с 22 сентября. При этом, диктатора Александра Лукашенко они пока не коснутся, сообщает Reuters.

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Вначале ЕС утвердил санкционный список из 14 имен, но после он расширился еще на 17 человек, говорится в сообщении. Туда попали "высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии".

В числе прочих, в список вошли министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, сотрудники службы безопасности, некоторые министры, а также должностные лица Центральной избирательной комиссии.

При этом, самого Лукашенко в санкционном списке нет. В Германии отметили, что ЕС нужно "больше времени для диалога" и что, возможно, санкции к диктатору будут применены позже.

Предположительно, санкциями против беларуских чиновников станут: замораживание активов и запрет на поездки в страны Европейского союза.

В то же время страны Прибалтики составили для Беларуси свой санкционный список из 30 человек. Туда вошел и Александр Лукашенко.

14 августа министры стран-членов Евросоюза начали готовить санкционные списки против режима Лукашенко.

29 августа в ЕС заявили, что введут санкции против чиновников Беларуси настолько быстро, насколько это будет возможно.

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Дарья Мостовая

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