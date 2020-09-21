Министры стран ЕС не смогли ввести санкции против Беларуси

По данным СМИ, против санкций по неизвестным причинам выступили Швеция и Финляндия

Сегодня, 21 сентября, министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли принять окончательное решение о введении санкций против чиновников Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и за репрессии против участников акций протеста. Об этом сообщает DW со ссылкой на источник.

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По данным источника, санкции не были утверждены, но министры всех стран Евросоюза уверены в необходимости введения санкций против Минска.

По данным AFP, ссылающегося на дипломатические источники, Кипр до сих пор не дал окончательное согласие на введение санкций, поскольку он требует введения ограничительных мер против Турции за ведение разведки газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

"Завершилась конференция министров иностранных дел ЕС. Никакого "белого дыма" относительно санкций для Беларуси. Дело теперь за лидерами ЕС. Дискуссия Европейского совета в четверг будет долгой", – написал в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Как отмечает журналист, против санкций выступили Швеция и Финляндия, по каким причинам – неизвестно.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Александра Лукашенко как "президента Беларуси".

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Наталия Медведева

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