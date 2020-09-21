Если нужно — будем протестовать годами. Тихановская в Европарламенте призвала к санкциям

Лидер беларуской оппозиции заявила об отсутствии диалога с режимом Лукашенко и готовности продолжать протесты

Оппозиция будет продолжать протесты и ее требования к режиму Лукашенко пока не изменились. Это освобождение политзаключенных, проведений новых выборов и введение санкций против всех, кто применял насилие, заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на заседании комитета Европарламента.

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Тихановская отметила, что уже составила список беларуских чиновников, к которым необходимо применить санкции и призвала представителей ЕС как можно быстрее ввести их.

"Разумеется, я попросила эти страны о помощи. Мы сами сделали многое для разрешения этой ситуации силами беларуского народа, но сейчас мы понимаем, что нам нужна внешняя помощь <...> Думаю, у лидеров есть причины не торопиться с санкциями, но во время этой встречи я попросила их быть более смелыми в решениях", — сказала она.

Тихановская подчеркнула, что протесты в Беларуси не стихнут. "Мы подали миру пример того, как нужно бороться за демократию", — отметила оппозиционерка.

По ее словам, вместо диалога с оппозицией режим Лукашенко применяет репрессии и "лояльная к нему милиция чувствует себя безнаказанно". Но несмотря на это, они планируют продолжать протесты.

"Мы будем протестовать столько, сколько нужно — недели, месяцы, если нужно — годы. И мы больше не вернемся к тому государству, в котором жили 26 лет", — заявила Тихановская.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

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Дарья Мостовая

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