"Если уйдет по-человечески". Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности
По словам соперницы Лукашенко на выборах, вопрос о гарантиях для него должен обсуждаться всеми беларусами
Президент Беларуси Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если уйдет мирно, заявила соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская в интервью Левому берегу.
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Говоря о гарантиях безопасности для Лукашенко, Тихановская заявила: "Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей, и мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе".
На уточняющий вопрос, получит ли все же Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: "Да, даже больше".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 19 августа главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Беларуси, заявив, что будут готовить санкции против тех, кто "ответственен за насилие и фальсификации на выборах".
- Вчера, 15 сентября, Верховная Рада поддержала санкции Евросоюза против режима Лукашенко и предложила провести новые выборы.
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