"Если уйдет по-человечески". Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности

По словам соперницы Лукашенко на выборах, вопрос о гарантиях для него должен обсуждаться всеми беларусами

Президент Беларуси Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если уйдет мирно, заявила соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская в интервью Левому берегу.

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Говоря о гарантиях безопасности для Лукашенко, Тихановская заявила: "Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей, и мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе".

На уточняющий вопрос, получит ли все же Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: "Да, даже больше".

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Денис Юдин

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