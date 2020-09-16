UA

"Если уйдет по-человечески". Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности

16.09.2020, 07:36
Светлана Тихановская (Фото: Valdemar Doveiko/EPA)

По словам соперницы Лукашенко на выборах, вопрос о гарантиях для него должен обсуждаться всеми беларусами

Президент Беларуси Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если уйдет мирно, заявила соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская в интервью Левому берегу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Говоря о гарантиях безопасности для Лукашенко, Тихановская заявила: "Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей, и мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе".

На уточняющий вопрос, получит ли все же Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: "Да, даже больше".

Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
беларусь александр лукашенко Светлана Тихановская

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мовна конкуренція. Засновник sweet.tv про те, навіщо дублювати кіно українською

Мовна конкуренція. Засновник sweet.tv про те, навіщо дублювати кіно українською
 