Рада поддержала санкции Евросоюза против режима Лукашенко и призвала провести новые выборы

Верховная Рада заявила, что президентские выборы в Беларуси не были ни честными, ни справедливыми

Официальные результаты выборов президента Беларуси не отображают реального волеизъявления беларуских граждан, говорится в заявлении, принятом сегодня, 15 сентября, Верховной Радой.

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Заявление поддержали 228 нардепов, против проголосовали 28, воздержался 21 нардеп.

Верховная Рада не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными. Рада отметила отказ в регистрации кандидатов, запугивание и заключение под стражу оппонентов, создание препятствий международным наблюдателям, непрозрачный подсчет голосов и полный контроль власти над ЦИК.

Рада осудила применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси и потребовала освободить всех задержанных.

В заявлении говорится, что Рада присоединяется к оценкам Евросоюза о недемократичности беларуских выборов и поддерживает введение санкций за фальсификацию результатов и применение насилия.

Рада решительно осудила и назвала неприемлемыми незаконные задержания украинских граждан, отбросила обвинения Украины со стороны Беларуси в причастности к дестабилизации обстановки в стране и назвала недопустимыми любые попытки привлечь Россию и ОДКБ к урегулированию ситуации в РБ.

Парламент призвал власти Беларуси к равноправному диалогу с обществом для поиска мирных путей выхода из кризиса, одним из которых могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием международных наблюдателей и ведущих европейских институций.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил действующий президент Александр Лукашенко

объявил После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.

главы МИД Люблинского треугольника (Украины, Литвы и Польши) призвали власти Беларуси не применять силу к протестующим и освободить всех задержанных. 10 августа

27 августа Украина присоединилась к декларации ЕС по выборам в Беларуси, где они названы несвободными и несправедливыми.

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Денис Юдин

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