Главы МИД Украины, Литвы и Польши властям Беларуси: Не применяйте силу

Страны Люблинского треугольника призвали Беларусь воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) обратились с совместным заявлением к властям Беларуси в связи с силовым подавлением протестов в стране после выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью", – говорится в заявлении глав МИД.

Отмечается, что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси.

"Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу", – заявили министры.

В обращении подчеркивается, что благополучие и процветание Беларуси и ее народа важны для всей Европы. Украина, Литва и Польша заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего.

Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.

Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.

Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.

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Наталия Медведева

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